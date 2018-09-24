Путин назначил нового зампреда Свердловского областного суда

Президент России Владимир Путин сегодня произвел назначение нескольких десятков федеральных судей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в их числе – новый заместитель председателя Свердловского областного суда Ирина Силина. Президент наделил ее полномочиями на шестилетний срок.

До недавнего времени Ирина Силина занимала в суде пост председателя коллегии по административным делам.

Силина родилась 28 мая 1966 года в селе Зюзя Барабинского района Новосибирской области.

В 1990 году окончила Свердловский юридический институт. С 1983 года работала в Октябрьском районном суде Екатеринбурга секретарем судебного заседания, секретарем суда. В 1992 году была избрана судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга. С 2000 года – судья Свердловского областного суда.

Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в 2013 году присвоен первый квалификационный класс.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

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