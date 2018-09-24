В соцсетях обсуждают видео избиения подростка в Нижней Туре

В соцсетях появилось видео драки школьников. По некоторым данным, на запись, которая опубликована в группе «Злой школьник», попали подростки из Нижней Туры. На первых кадрах снята толпа тинейджеров. «Где мой Влад, где мой Владик любимый, который всех сейчас от….т [изобьет]?» ‒ говорит девочка, которая, по всей видимости, снимала видео.

Затем два подростка набрасываются друг на друга, остальные просто смотрят или отходят в сторону. Запись прерывается, и видно, что один из мальчиков лежит на земле, другого, который бил его, удерживают сверстники. Пострадавшего пытаются поставить на ноги другие ребята. «Ребят, скорую вызываем?» – спрашивает одна девочка. «Какую скорую? Ты е….ь [с ума сошла]?», ‒ отвечает другая. На этом запись обрывается. В комментариях пользователи пишут, что у подростка в итоге было сломано колено, хотя в аннотации к видео сказано, что речь идет о переломе позвоночника.

В полиции Нижней Туры от комментариев отказались. Ответственный сотрудник межмуниципального отдела МВД РФ «Качканарский», в чью территорию входит Нижняя Тура, также не доступен для комментариев.

Екатеринбург, служба информации

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