Перед ратушей, где начинается первое заседание гордумы, проходит пикет против закона Яровой

В Екатеринбурге около здания городской администрации, где в эти минуты начинается первое заседание новой думы седьмого созыва, проходит одиночный пикет. Юноша стоит с плакатом «Екатеринбург против закона Яровой».

Напомним, изменения, ужесточающие наказание за терроризм и экстремизм в интернете, известные в народе как «пакет Яровой», вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно поправкам к законам № 374 и № 375, операторы сотовой связи и интернет-провайдеры должны хранить всю переписку пользователей, фото- и видеофайлы, все голосовые сообщения не менее 6 месяцев, а сообщения, переданные через интернет, – не менее 30 дней. Данные могут быть немедленно выданы сотрудникам ФСБ, если у них возникнет такая необходимость.

Екатеринбург, служба информации

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