Якоба проводили из мэрии титулом почетного жителя Свердловской области

Бывший сити-менеджер Александр Якоб, который сегодня утратил свои полномочия, напоследок был отмечен титулом. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил ему звание почетного гражданина области. Своему сменщику ‒ новому мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому ‒ Якоб пожелал хорошего настроения и дал напутствие депутатам.
«Огромный полуторамиллионный город не может находиться в состоянии сна ни одной минуты, и правильные, мудрые решения должны приниматься постоянно, каждый день в течение пяти лет», – заявил он.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 25.09.18
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