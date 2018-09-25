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Вторник, 25 сентября 2018, 12:10 мск

Новости Екатеринбург

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Якоба проводили из мэрии титулом почетного жителя Свердловской области

Бывший сити-менеджер Александр Якоб, который сегодня утратил свои полномочия, напоследок был отмечен титулом. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вручил ему звание почетного гражданина области. Своему сменщику ‒ новому мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому ‒ Якоб пожелал хорошего настроения и дал напутствие депутатам.

«Огромный полуторамиллионный город не может находиться в состоянии сна ни одной минуты, и правильные, мудрые решения должны приниматься постоянно, каждый день в течение пяти лет», – заявил он.

Екатеринбург, служба информации

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