Цуканов поздравил Высокинского: «Вы получили единодушную поддержку депутатов»

Полпред Николай Цуканов поздравил Александра Высокинского, избранного сегодня Екатеринбургской городской думой главой Екатеринбурга.

В приветствии полпреда говорится: «Вы получили единодушную поддержку депутатов. Это отражает искреннее стремление народных избранников, а главное – жителей города к прекращению конфликтов и борьбы амбиций, налаживанию конструктивного сотрудничества муниципальных и областных властей.

Доверие Думы ко многому обязывает, и я уверен, что Вы окажетесь на высоте положения. Залог тому – Ваш профессионализм, опыт, хорошее знание города и его проблем.

Не сомневаюсь, что Вам удастся сохранить преемственность в руководстве городом, продолжить все лучшее, что было в деятельности предыдущей администрации, установить взаимодействие с областными органами власти и городской Думой, обратную связь с жителями Екатеринбурга. Желаю успехов в ответственной работе мэра одного из самых динамичных и перспективных городов России. Убежден, что под Вашим руководством Екатеринбург достойно встретит свое 300-летие!».

Также Николай Цуканов обратился к депутатам городской думы в связи с началом работы.

В своем обращении он сказал: «Старт получился удачным и конструктивным. Избран глава города и председатель городской Думы, которых поддержали депутаты от всех политических сил.

Для Екатеринбурга это знаковое и во многом историческое событие. Рассчитываю, что окончательно уходит в прошлое бесплодное противостояние, создаются предпосылки для нормального рабочего взаимодействия с областными органами власти, конструктивного межпартийного диалога в интересах всех жителей города.

Главное сейчас – сохранить все позитивное, что было сделано за предыдущие годы, обеспечить преемственность власти, реализацию начатых ранее долгосрочных проектов и программ. В новых условиях сделать это можно будет проще, быстрее и эффективнее.

Впереди ключевые для Екатеринбурга события – финальная часть конкурса на право проведения всемирной выставки Экспо-2025, выдвижение заявки на летнюю Универсиаду 2023 года, подготовка к празднованию 300-летия города. Я хочу пожелать Екатеринбургу удачи в этих важнейших для него делах и начинаниях.

Со своей стороны готов оказывать городу всю необходимую помощь и поддержку. У столицы Урала – огромный потенциал, и мы вместе должны сделать все, чтобы помочь ему раскрыться.

Желаю вам успешной и плодотворной работы. Убежден, что депутаты Екатеринбургской городской Думы не подведут своих избирателей».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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