«Закрыт на реконструкцию»: от клиентов ломбарда скрывают, что из заведения украли ювелирные изделия на 100 млн рублей (ФОТО)

Служба поддержки ломбарда «Золотой» не сообщает клиентам, почему отделение на Вайнера, 9а, временно не работает. По данным специалистов сети, ломбард будет закрыт с 24 по 30 сентября в связи с реконструкцией. Однако, по данным правоохранителей, 23 сентября в отдел полиции № 5 «поступило заявление о хищении ценностей из ювелирного магазина, расположенного на улице Вайнера».

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК Российской Федерации «Кража», – говорится в официальном пресс-релизе УМВД России по Екатеринбургу.

По данным местных СМИ, из ломбарда было похищено около 12 тысяч ювелирных изделий на общую сумму порядка 100 млн рублей. К слову, это одна из крупнейших краж, которую совершали злоумышленники за историю современного Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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