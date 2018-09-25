На севере Урала объявили предупреждение о пожарах и ветрах – в лес лучше не ходить

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение для северных районов региона. В ближайшее время там ожидается высокий уровень пожарной опасности из-за сухой и ясной погода, а также сильного ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сухая и теплая погода может стать одной из причин лесных пожаров. Вместе с тем, основной причиной возгораний в лесах остается деятельность человека. Специалисты управления рекомендуют муниципальным властям держать ситуацию с природными пожарами на особом контроле», – сообщили там.

Екатеринбург, служба информации

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