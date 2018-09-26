В Екатеринбурге начали делать на заказ поделки для детского сада

Новый вид услуг развивается в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», речь идет об изготовлении на заказ поделок для детского сада.

Дошкольникам воспитатели часто задают на дом совместную работу с родителями – как правило, речь идет о тематических коллажах, рисунках, весной просят мастерить скворечники, к Новому году – украшения для группы и так далее.

Многие родители воспринимают данные задания как существенное обременение и не хотят лепить, мастерить и рисовать в ущерб личному времени. Все это и породило предложение от предприимчивых домохозяек – в инстраграме и других социальных сетях сейчас довольно легко найти предложение изготовить поделку за родителей и ребенка: причем изготовлена она будет в неряшливом стиле, чтобы имитировать работу дошкольника.

Стоимость поделок варьируется в зависимости от сложности – от 50 рублей и выше.

Екатеринбург, Елена Васильева

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