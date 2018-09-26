Завтра уральцы будут провожать перелетных птиц

27 сентября православная церковь будет отмечать Воздвиженье честного и животворящего креста Господня. Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве память о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Однако через 300 лет христианские святыни – гроб господень и животворящий крест были снова обретены христианами и открыты для поклонения. На месте их обретения равноапостольным императором Константином построен храм в честь Воскресения Христова, где хранятся святыни. Храм был освящен в сентябре в 335 году. На следующий день было установлено празднование Воздвижения честного и животворящего креста.

В народе в праздник Воздвиженья провожали перелетных птиц. Считалось, что с этого дня медведь залегает в спячку, а змеи, сбившись клубками, забиваются под пни. На Руси верили, что день Воздвиженья принадлежит к числу тех, в которые не следует начинать никакого важного дела, так как все начатое завершится полной неудачей или будет бесполезно. Считалось также, что лешие сгоняют в этот день подвластное им зверье, устраивая ему смотр перед наступающей зимой. В этот день крестьяне, опасаясь леших, не ходили в лес. С Воздвиженья в деревнях начинали рубить капусту и повсеместно устраивали капустники – вечерние посиделки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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