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Среда, 26 сентября 2018, 11:27 мск

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Почти 40 лет колонии на двоих получили убийцы двух инвалидов из Кушвы

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые прошлым летом в Кушве жестоко расправились с 79-летней пенсионеркой и ее 37-летним внуком-инвалидом.

В областном суде рассказали, что ранее судимый Михаил Мокрушин приговорен к 19 годам 1 месяцу колони строгого режима, его подельник Виталий Шандрук – к 20 годам 1 месяцу. После освобождения им будет ограничена свобода сроком на 1,5 года. Также осужденные обязаны выплатить потерпевшим по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда и солидарно возместить расходы на погребение в размере 51 тысячи рублей. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году двое подвыпивших ранее судимых мужчин 1974 и 1983 г.р. ворвались в жилище и начали избивать пенсионерку и ее внука, инвалида с детства, требуя сообщить, где лежат деньги и ценные вещи. Не получив желаемого, грабители зарезали своих жертв. Уходя из дома, они закрыли дверь на ключ и выбросили его в овраг. Впоследствии эту улику обнаружили правоохранители.

Кушва, служба информации

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