Предприятие РМК 58 раз нарушило закон

Предприятие, входящее в структуру Русской медной компании, 58 раз нарушило законодательство в области промышленной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления Ростехнадзора, специалисты провели 11-дневную выездную проверку ЗАО «Карабашмедь». В ходе нее и были выявлены все нарушения, а также составлен акт и выдано два предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

Также в РМК направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Трем должностным лицам предприятия направлены уведомления о вызове их на составление протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Челябинск, Екатеринбург, Елена Васильева

Челябинск, Екатеринбург. Другие новости 26.09.18

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