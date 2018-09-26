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Среда, 26 сентября 2018, 11:48 мск

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В Свердловской области открыли еще один памятник «Европа – Азия»

В Свердловской области открыли еще один памятный знак «Европа – Азия». Об этом рассказали в Висимском заповеднике, где и установлена отметка. Церемония состоялась накануне.

«Первыми пограничную отметку пересекли участники Межрегионального слета молодежных клубов Русского географического общества Приволжского и Уральского федеральных округов», ‒ рассказали в заповеднике.

Там напомнили, что граница Европы и Азии проходит по Уральским горам, а Висимский заповедник как раз расположен на водораздельном хребте Среднего Урала и лежит в обеих частях света.

Напомним, это далеко не первый памятный знак, обозначающий границу Европы и Азии. Например, один из них установлен на автодороге «Екатеринбург ‒ Пермь», другой ‒ у въезда в Первоуральск, третий ‒ на Старомосковском тракте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.09.18

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