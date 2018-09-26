В Екатеринбурге с 1 октября отменяется автобусный маршрут № 31

В Екатеринбурге продолжается транспортная реформа в мягком формате. С 1 октября будет отменен автобусный маршрут № 31 и изменится схема движения еще трех городских автобусов.

По информации транспортного комитета мэрии, маршрут № 047 «Птицефабрика – Громова» будет продлен до конечного пункта «Трактовая». Автобусы будут курсировать по улицам: Сибирский тракт – Декабристов – Восточная – Куйбышева – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Бардина – дублер Серафимы Дерябиной – Онуфриева. На линии работают 25 транспортных единиц с интервалом движения 5-10 минут.

В то же время мэрия закрывает маршрут № 31, следовавший от Железнодорожного вокзала до остановки «Трактовая». «На сегодняшний день маршрут обслуживается только по рабочим дням, по нему курсируют 4 автобуса с интервалом движения 25-45 минут. Транспортную связь с улицей Восточной и центральной частью города обеспечат автобусные маршруты № 32 и № 064, а с железнодорожным вокзалом – автобусный маршрут № 1», – сообщили в комитете.

Кроме того, со следующей недели поменяется схема движения маршрутов № 85 «Радиоколледж – поселок Медный» и № 95 «Радиоколледж – Озеро Чусовское». Автобусы вместо конечного пункта «Радиоколледж» будут возвращаться на прежнюю остановку «Институт связи», как и было до проведения футбольного ЧМ в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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