Писатель Владислав Крапивин получил областную награду за выдающиеся заслуги в культуре

Уральский писатель Владислав Крапивин накануне своего 80-летия награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Автор классической детской прозы поощрен за выдающиеся достижения в сфере культурного развития региона. Указ о награждении подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Владислав Крапивин отметит юбилей 14 октября. К праздничной дате Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина запустила всероссийскую акцию «Поздравь командора!». В библиотеки других регионов разосланы открытки с иллюстрациями по произведениям писателя для написания пожеланий. Затем они вернутся в Екатеринбург и будут вручены юбиляру. Кроме того, поклонники творчества Владислава Крапивина могут оставить свое поздравление в соцсети Instagram с хэштегами #поздравькомандора, #крапивинка. Лучший пост будет награжден специальным призом от «Почты России».

Традиционно ко дню рождения Крапивина приурочено оглашение итогов Международной детской литературной премии его имени. В этом году в конкурсе участвуют 237 литературных произведений из 13 стран. По решению минкульта Свердловской области количество премий для победителей было увеличено с четырех до пяти. Размер каждой премии составляет 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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