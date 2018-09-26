В Екатеринбурге посетителей торговых центров будут прививать от гриппа

В Свердловской области продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сейчас привиты больше 500 тысяч человек, однако это всего 12 % населения.

Теперь прививки будут ставить не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах. В частности, такую практику введут в Чкаловском районе Екатеринбурга. В четверг, 27 сентября, посетители ТЦ «Мегаполис», «Дирижабль» и «Терминал Чкаловский» смогут поставить вакцину с 10:00 до 13:00.

Процедуру проводят специалисты местного отдела Роспотребнадзора и врачи 20-й и 24-й горбольниц. «С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС», – предупредили медики.

Екатеринбург, служба информации

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