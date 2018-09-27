Заседание областного кабмина пройдет быстро и без губернатора

Заседание областного правительства сегодня пройдет в сокращенном режиме и без губернатора Евгения Куйвашева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание будет вести первый вице-губернатор Алексей Орлов. Обсуждение основного вопроса – о безопасности дорожного движения – пока отложено, члены кабмина рассмотрят только неотложные проекты постановлений.

По данным агентства, это связано с тем, что Евгений Куйвашев задержался в Москве. Вчера губернатор уехал в столицу, чтобы представить заявку на право проведения «Экспо-2025» в Екатеринбурге чрезвычайным и полномочным послам государств-членов Европейского союза в Российской Федерации. Презентация прошла в Москве на площадке представительства ЕС в России.

Екатеринбург, служба информации

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