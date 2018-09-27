Следователи опубликовали фото убийцы студента на вечеринке бурятов

Следователи опубликовали фотографии предполагаемого убийцы студента из УрГЮУ. Инцидент произошел на прошлой неделе в клубе «Мед». Там проходила вечеринка бурятского землячества, будущие юристы отмечали 100-летие alma mater. В какой-то момент между юношами произошла ссора, предположительно, из-за девушки, и один из молодых людей взялся за нож. Он ранил троих оппонентов, один из которых скончался.

По факту убийства и покушения на убийство было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Однако пока задержать предполагаемого убийцу не удалось. «Согласно материалам уголовного дела, подозреваемым является 23-летний Сандал Трофимов, который с места происшествия скрылся и в настоящее время находится в розыске», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении указанного гражданина, и просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР: +7(343)297-7-222, +7922-193-93-04 (это рабочий мобильный старшего следователя отдела Ильи Вячеславовича Кожевникова). «Конфиденциальность гарантируется», – заверили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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