В девятый день рождения Академического в районе заложат новую аллею и откроют памятник

В эти выходные самый молодой район Екатеринбурга Академический отметит свой девятый день рождения. В честь этой даты заложат новую аллею и откроют монумент – символ Преображенского парка «Северный олень».

Празднование дня рождения района пройдет 30 сентября. В этом году все мероприятия решили проводить в Преображенском парке. По словам организаторов – «РСГ-Академическое» – программа рассчитана на всех.

С утра состоится служба в Храме во имя Святых Божиих строителей. Затем, в 11 часов, заложат новую аллею, которая станет еще одним зеленым островком. А в 12 часов состоится открытие символа Преображенского парка – монумента «Северный олень».

Концерт начнется в парке в 12:30. Хедлайнером станет группа из Театра эстрады «Голоса». После концерта начнутся показательные выступления спортивных секций.

Как сообщили организаторы праздника, в этом году впервые около сцены будет работать «Почта Академического». Открытки, которые можно будет отправить, исполнены в различных техниках: декупаж, аппликация, квилинг и так далее. Их изготовили дети Академического района. Каждый желающий сможет передать послание своим соседям или друзьям, проживающим в Академическом. В течение недели после праздника открытки найдут своего адресата.

Для участия будет необходимо: получить открытку у волонтеров, указать адрес назначения (только по Академическому району) и опустить открытку в почтовый ящик.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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