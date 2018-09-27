Взломщик влез в пустую квартиру, не нашел ничего ценного и решил ее сжечь

Полиция Первоуральска задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге квартиры в доме на улице Трактовой.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, в воскресенье, 23 сентября, сыщиков вызвали на место тушения пожара в жилом доме, так как были основания подозревать поджог. По горячим следам был найден виновник – 19-летний молодой человек. Установлено, что накануне юноша всю ночь гулял в развлекательных заведениях Первоуральска, пил, после чего ранним утром решил заглянуть к тете, проживающей в четырехквартирном доме на улице Трактовой. Но сначала он наведался в квартиру тетиных соседей, которых не было дома, в надежде найти что-нибудь ценное. Выставив стекло оконной рамы, он проник в жилье, ничего не нашел и, чтобы замести следы, поджег вещи и мебель. После этого молодой человек спокойно отправился к тете завтракать. По иронии судьбы, родственница поджигателя первая заметила дым из соседней квартиры, вызвала пожарных и до их приезда самостоятельно боролась с огнём. Племянник также присоединился.

Пожарные прибыли быстро, благодаря чему соседние три квартиры не пострадали. Площадь возгорания составила 40 кв. м, пострадавших нет. В квартире частично сгорела мебель и личные вещи, ущерб составил 150 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с применением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Первоуральск, служба информации

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