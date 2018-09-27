В Екатеринбурге второй день ищут родителей потерявшегося ребенка (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут родных маленького мальчика, которого сотрудники полиции нашли вчера днем в районе дома № 99 на улице Блюхера.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, ребенок лет 3-4 на вид был найден на парковке около 15:30. Мальчик не разговаривает. Полиция просит граждан, располагающих информацией о личности ребенка или его родителей, сообщить в отдел полиции номер 3. Телефоны дежурной части: 356-42-03 либо 02.

Сейчас мальчик находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.09.18

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