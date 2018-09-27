Паркур против военной подготовки – уральские трейсеры посоревновались на полосе препятствий с сотрудниками Росгвардии (ФОТО, ВИДЕО)

В среду, 26 сентября, в уральском городе Заречном трейсеры бросили вызов сотрудникам Росгвардии. Молодые спортсмены, занимающиеся паркуром и кроссфитом, и военнослужащие из взвода учебного центра состязались в преодолении полосы препятствий на скорость. Организовать такой забег помогли белоярские чиновники.

Паркурщики против спецназа

Участники забега рассказывают, что они встречались с военнослужащими перед соревнованиями: «Перед самим забегом мы устроили тренировку, где обменялись опытом. Ребята подсказали, какие препятствия преодолевать. А мы объяснили, как легче пройти некоторые этапы и затратить на это меньше сил», – рассказывает трейсер Даниил Бабенков.

Однако бежать и преодолевать препятствия молодым людям пришлось по правилам военнослужащих. В итоге с небольшим отрывом первыми в забеге финишируют сотрудники Росгвардии.

«Конечно, Росгвардия – это системные занятия, мощные тренировки на штурмовой полосе. Они были хозяева территории. Они знают каждый угол», – рассказывает специалист по делам молодежи администрации Белоярского ГО Ольга Демышева.

По словам проигравших, им немного не хватило выносливости и досконального знания трассы, чтобы обогнать соперников.

Самые яркие моменты забега – в видео «Нового Дня».

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