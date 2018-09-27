На Урале внедряют инновационный метод диагностики рака предстательной железы

В Свердловской области внедряется инновационный метод диагностирования рака простаты. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе минздрава региона, ежегодно страшный диагноз ставиться 1200 мужчинам. Чаще всего болеют уральцы в возрасте старше 60 лет, но риск развития этого злокачественного новообразования существует и в более раннем возрасте. Одним из наиболее информативных и ценных диагностических исследований и фактически стандартом при этом заболевании в мире признана позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с введением специального радиофармпрепарата с галлием.

Показаниями к исследованию являются первичный диагноз рака предстательной железы или его рецидив, даже при минимальном повышении простатического специфического мембранного антигена. Выполнение ПЭТ/КТ с галлием позволит екатеринбургским онкологам с высокой точностью проводить диагностику первичной опухоли и местных рецидивов, отдаленных метастазов, а также контролировать эффективность лечения в целом.

В настоящее время для решения этих задач в Екатеринбурге на базе одного из действующих центров национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» организовано производство радиофармпрепарата 68-галлий-ПСМА. Здесь же введена в эксплуатацию аппаратура для выполнения больным раком предстательной железы ПЭТ/КТ-исследований с этим препаратом. Мощность центра позволяет проводить более тысячи таких диагностических процедур для жителей Екатеринбурга и области, что не только на 100% обеспечит потребность региона, но и позволит оказывать помощь пациентам из других регионов РФ.

Планируется, что устанавливать показания к исследованию с 68-галлий-ПСМА, направлять на него пациентов и обеспечивать взаимодействие с Центром ядерной медицины будут врачи екатеринбургских клиник, и в первую очередь – Свердловского областного онкологического диспансера и Свердловской областной клинической больницы № 1. Проведение этого инновационного для региона исследования планируется обеспечивать по программе обязательного медицинского страхования после утверждения тарифов на уровне министерства здравоохранения области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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