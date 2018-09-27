В Асбесте депутат вызвал блогера на дуэль, обидевшись на оскорбления

В гордуме Асбеста разгорается скандал – местный депутат от КПРФ Виктор Давыдов поссорился с блогером Денисом Елистратовым и вызвал оппонента на дуэль в стиле руководителя Росгвардии. Конфликт случился сегодня утром после того, как дума не смогла провести заседание из-за срыва кворума. Елистратов несколько раз обозвал депутата мартышкой, а тот в ответ предложил выяснить отношения в кулачном бою.

«У нас с ним давно конфликт. На одном из заседаний думы он грубо на меня наехал, не пускал пройти с камерой. А потом в коридоре, когда никто не видел, показал мне «фак» и скорчил рожу. Сегодня я ему это припомнил, и у нас началась перепалка. Он мне заявил: давай выйдем, посмотрим, сколько против меня простоишь. То есть в такой завуалированной форме вызвал на дуэль», – рассказал «Новому Дню» Денис Елистратов.

Активист добавил, что принимает вызов, но просит у своего соперника три месяца на подготовку к бою. «Он серьезный боец из 90-х. Если он меня припечатает один раз, мало не покажется. Но я готов, только прошу время на тренировки. У нас есть ринг в Асбесте. Если сам Давыдов сейчас не откажется, не струсит – я выйду против него», – заявил он.

Виктор Давыдов не отрицает, что предлагал Елистратову «выйти на татами», но в конце концов заявил, что это была шутка. «Он меня постоянно провоцирует, выставляет клоуном. Я его старше, мне почти 70 лет, ему около 30. Я ему и сказал, если ты хочешь, давай. А он отказался. Ну, если он сейчас готов подраться, то пусть. Ринг так ринг. Могу прижать его, потихонечку. Но, конечно, можно и мирно договориться. Давайте так скажу: я пошутил. Он только болтает и не выйдет на дуэль», – прокомментировал депутат.

Добавим, оба участника явно вдохновились видеообращением главы Росгвардии Виктора Золотова. Ранее генерал вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» до сих пор не ответил на вызов, так как находится под арестом в спецприемнике за организацию несанкционированных митингов.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 27.09.18

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