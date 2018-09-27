В Екатеринбурге неизвестные силовики провели спецоперацию в пробке (ВИДЕО)

В распоряжении редакции «Нового Дня» оказалась любопытная видеозапись, сделанная сегодня утром около 10 часов. Как рассказал агентству ее автор, он стоял в пробке на улице Серафимы Дерябиной, недалеко у кольцевой развязки. На другой части улицы во встречном потоке стояли два автомобиля ‒ «Патриот» и «газель». В какой-то момент, когда потоки поравнялись, из машин выскочили мужчины в черной форме и балаклавах и бросились к черной машине, стоящей в противоположном направлении. «Они кого-то скрутили и повели к своим машинам, все произошло мгновенно», ‒ рассказал очевидец.

Спецоперация в пробке

Как указывают источники «Нового Дня» в городской полиции, спецоперацию проводили сотрудники УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Однако официально в пресс-группе информацию опровергают.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.09.18

В Асбесте депутат вызвал блогера на дуэль, обидевшись на оскорбления. / «Планета» идет своим уникальным путём и планирует экспансию в регионы. / На Урале внедряют инновационный метод диагностики рака предстательной железы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»