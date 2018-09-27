«У пяти болельщиков из Мексики и Перу был зарегистрирован свиной грипп», – врачи рассказали, какой вирус поразит Урал зимой

В Екатеринбурге продолжается массовая вакцинация населения от гриппа. В настоящее время, по данным горздрава, привиты около 202 тысяч екатеринбуржцев. Как рассказал главный эпидемиолог города Александр Харитонов, в этом году, согласно прогнозу Федерального центра гриппа, будет активен штамм AH1N1, который известен также как «свиной».

По его словам, последние 2-3 года сезоны эпидподъема были относительно спокойными. Того же врачи ждут и будущей зимой. Однако медики предупреждают, что свиной грипп коварен. «Его особенность в том, что он больше всего поражает работоспособное и молодое население, а также детей, пожилых людей с хроническими заболеваниями, диабетиков, астматиков и сердечников. Сложность и тяжесть заболевания заключается в быстром развитии дыхательной недостаточности. Особенно молодые люди – 40-50 лет – не оценивают свое состояние и не обращаются к врачам, поэтому бывает, что мы не успеваем им помочь. Люди погибают не от гриппа, а от обострений хронических заболеваний», ‒ подчеркнул Харитонов.

По его словам, в этом году свиной грипп уже приходил на Урал. «Был Чемпионат мира по футболу, как вы все знаете, к нам приезжали болельщики, и среди обратившихся к врачам перуанцев и мексиканцев было пять случаев свиного гриппа. Но благодаря иммунитету, сформировавшемуся после прошлогодней вакцинации, дальне не пошло», ‒ сообщил он.

Пик заболеваемости гриппом врачи ждут после новогодних каникул. При этом эпидподъем продлится около шести-семи недель.

Также Александр Харитонов подтвердил, что в Екатеринбурге практически нет импортных вакцин. Бесплатно людей прививают только отечественным «Грипполом». «Есть небольшое количество «Ваксигриппа», но только в платных центрах вакцинации», ‒ отметил он, подчеркнув, что разницы по эффективности препаратов нет.

Екатеринбург, служба информации

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