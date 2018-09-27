В Екатеринбурге подорожали квартиры

В Екатеринбурге с начала года цена на квартиры выросла на 3,2 процента. Об этом говорит мониторинг цен, который проводит Уральская палата недвижимости. По данным аналитиков, средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, на 24 сентября 2018 года составила 69 тыс. 407 руб.

По мнению экспертов УПН, цена на жилье растет по причине активизации спроса и снижения количества объектов на рынке. При этом темпы роста цен на вторичном рынке могли быть гораздо выше, если бы не существенный рост предложения на первичном рынке.

Статистика цен говорит о том, что квартиры в отдаленных районах выставляют по 47 тыс. 801 руб. за кв. м, цены здесь снизились на 0,1 %. Объекты второго пояса подорожали на 0,3 % – до 62 тыс. 428 руб. за кв. м. В центре Екатеринбурга средний ценовой показатель вырос на 0,6 %. Здесь объекты покупают и продают по 100 тыс. 081 руб. за кв. м.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.18

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