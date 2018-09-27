В Академическом 25 дружинников и 150 добровольцев ежедневно патрулируют улицы

В районе Академический появился свой официальный отряд дружинников и целая армия добровольцев. Местные жители ежедневно выходят на патрулирование улиц, чтобы обеспечить дополнительную безопасность для самих же себя. Добровольцы помогают выявлять хулиганов и мелких воришек, за которыми не всегда успевают следить установленные повсеместно камеры внешнего наблюдения.

Как пишет портал Академического akademekb.ru, отряд дружинников сформировался в районе летом. Сначала добровольцы объединились в один чат в мессенджере и выходили патрулировать улицы сами по себе, а затем было принято решение создать постоянно действующий отряд дружинников, сделать его официальным.

По словам организаторов отряда, сегодня дружинники Академического – это официально оформленная некоммерческая общественная организация, они входят в состав дружины Верх-Исетского района. Повязки и удостоверения есть у 25 жителей. Еще 150 человек ежедневно помогают дружинникам на правах добровольцев.

По данным akademekb.ru, дружине помогает служба безопасности Академического и управляющая компания.

«Основная задача отряда – обеспечение охранно-правового порядка на территории Академического. При этом дружинникам нельзя применять физическую силу, поддаваться на провокации, оскорблять кого-то. Они могут спокойно сделать замечание, если это не помогает – вызвать службу безопасности района или сотрудников полиции, – пишет akademekb.ru. – Однако помимо патрулирования улиц на предмет выявления правонарушений, дружинники уже сделали немало добрых дел, например, собрали вещи для семьи, которая потеряла всё в пожаре, очистили несколько дворов от мусора, поучаствовали в обеспечении порядка во время празднования Дня города в Академическом, спасли щенков, которых какой-то мужчина выкинул в завязанном мешке и коробке в мусорный бак».

Напомним, в районе повсюду установлены камеры наблюдения и специалисты постоянно следят за тем, чтобы в Академическом не было ЧП. Но мелких хулиганов и воришек помогают выявлять как раз добровольцы. Например, недавно молодая мама помогла поймать воришку, который похитил продукты в магазине.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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