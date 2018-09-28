Обновленная теплосеть на Елизавете поможет согреть более 40 домов

Два детских сада, 42 жилых дома, колледж и школа-интернат будут этой зимой обогреваться от обновленной теплосети повышенной надежности, которую прокладывают специалисты ЕТК на улице Бисертской.

Как рассказал РИА «Новый День» начальник района теплосетей Екатеринбургской теплосетевой компании Олфат Талипов, на этой территории участок трубопровода диаметром 300 мм и длиной 550 м был введен в эксплуатацию одновременно с Лифтостроительным заводом, в 1974 году, и с тех пор ни разу не модернизировался, что приводило к большим теплопотерям. «В данный момент у нас идет реконструкция теплотрассы по адресу: Бисертская, 132, от самой котельной на территории Лифтостроительного завода до камеры, которая выходит на жилой микрорайон. Замена вызвана тем, что теплотрасса, во-первых, действительно очень старая, сами видите, изоляция все ресурсы выработала. Второй фактор – то, что собственник котельной по адресу: Новинская, 2, Камвольный комбинат, закрывает ее, и потребителей, которые получали от нее тепло, мы вынуждены подключить к этой котельной. Нагрузка на нее сейчас составляет 29 жилых домов и два детских сада, и от котельной на улице Новинской добавится еще 13 домов, интернат и промзона». Олфат Талипов добавил, что при использовании старых труб с осыпавшейся изоляцией теплопотери составляют 20-30 %. Запуск нового участка теплосети позволит избежать потерь, а прослужат новые трубы благодаря новым материалам долго – от 30 до 50 лет.

Никита Корольков, главный специалист отдела обеспечения технического состояния Свердловского филиала «Т Плюс» добавил, что в рамках инвестпрограммы по улучшению надежности централизованной системы отопления энергетики укладывают новые трубы из современных материалов, защищенные ППУ-изоляцией и оснащенные системой оперативно-дистанционного контроля, что позволяет практически мгновенно узнавать о неисправностях и отслеживать точное место дефектов. «В результате уменьшится аварийность, уменьшатся теплопотери и повысится надежность теплоснабжения», – резюмировал он. Завершить работы по графику планируется в середине ноября, а до тех пор тепло и горячая вода потребителям будут подаваться по временному трубопроводу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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