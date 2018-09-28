ФАС возбудила дело против «Мотива» за бандитские замашки в рекламе

Свердловское управление ФАС возбудило дело в отношении оператора сотовой связи «Мотив», которым владеет бизнесмен Виталий Кочетков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом послужила жалоба от неназванного человека на рекламный ролик мобильного оператора.

«По сюжету ролика один из персонажей предлагает прочистить нос другому, страдающему аллергией, с помощью дрели. По мнению заявителя, это звучит как призыв к насилию и жестокости, совершению противоправных действий, что недопустимо, нарушает закон, противоречит принятым в обществе правилам морали и нравственности», ‒ говорится в заявлении антимонопольного ведомства.

Также заявитель пояснил в жалобе, что в ролике указана недостоверная информация о сохранении своего тарифа при переходе от других операторов в «Мотив»: «У вас останется ваш тариф» – утверждает персонаж. «Сохранить условия любого действующего тарифа любого абонента при переходе явно не получится. Пакеты минут и интернета в тарифах «Мотива» действуют только на территории некоторых субъектов РФ, а пакеты у других операторов действуют по всей РФ», ‒ отметили в пресс-службе свердловского УФАС.

В ведомстве согласились с доводами заявителя и возбудили дело о нарушении ФЗ «О рекламе».

Екатеринбург, служба информации

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