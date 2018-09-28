В «Университетском» молодым технарям-инноваторам помогают воплотить проекты в жизнь (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площадке технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» проходит школа «Навигатор инноватора» – один из множества проектов, реализуемых в технопарке. По словам организаторов, за 4 дня молодые специалисты пройдут курс интенсивной предакселерационной программы. Почти полтысячи заявок получили организаторы мероприятия. Из них в проект «Навигатор инноватора» попали 143. Подробности – в материале «Нового Дня».

Школа «Навигатор инноватора»

Школа «Навигатор инноватора» стартовала в Екатеринбурге в этом году 25 сентября. Организовали мероприятие Открытый университет Сколково и технопарк «Университетский». Для участия в проекте заявки подали 443 молодых специалиста из Свердловской области и других регионов России – это студенты, аспиранты и молодые ученые, у которых есть проекты или идеи проектов. Организаторы подчеркивают, это один из лучших показателей в России по количеству желающих принять участие в проекте.

«Вообще, мы задумывали эту школу как некую площадку, где мы можем показать ребятам возможности для коммерциализации их проектов, чтобы они могли свою деятельность устроить так, чтобы на этом зарабатывать деньги, чтобы заниматься этим с удовольствием», – рассказывает программный директор школы «Навигатор инноватора» Наталья Герасимова.

По словам организаторов, впервые проект был реализован в начале 2017 года. С того момента школы прошли в десятках городов по всей России – от Калининграда до Владивостока. В Екатеринбурге школа собирает участников во второй раз.

Организаторы говорят, что чаще им присылают проекты из таких сфер, как биомедицина, информационные, энергоэффективные и промышленные технологии. В этом году, эксперты Сколково совместно со специалистами технопарка «Университетского» отобрали для участия в программке 143 лучших заявки.

В числе счастливчиков оказался, например, житель Омска Виталий Мазуров, который поделился своим проектом «Внедрение метода экологического земледелия». Он предусматривает разработку вибрационного культиватора. «Перед конкурентами он имеет ряд преимуществ, которые снижают затраты в процессе выращивания культуры. А также повышает качество урожая и сохраняет плодородие почвы. Это основные показатели, о которых сейчас производители забывают. И переходят на альтернативные виды земледелия, связанные с химией, что влияет на качество почвы и продукции», – рассказывает Виталий.

Виталий признается: он ошибался, когда подумал, что на проекте будут обычные лекции, которые не принесут молодому человеку много знаний. Идея Виталия попала в число других 12 проектов, которые станут неким учебным инструментом. По словам организаторов, участники программы интенсивного курса разделились на 12 команд, которые уже 28 сентября должны будут защитить проекты перед экспертами, в число которых вошли представители регионального бизнес-сообщества и науки.

«Грубо говоря, мы моделируем ситуацию жизни стартапа. Они четыре дня вместе бок о бок днем и ночью работают и проходят тот путь, который они как стартап шли бы несколько месяцев, может быть, год или больше. И цена ошибки была бы выше. Поэтому здесь мы им даем возможность и упасть, и провалиться, и где-то облажаться, но это все действительно ценный опыт, который им помогает с любыми их проектами», – поясняет Наталья Герасимова.

Технопарк «Университетский» продолжит работу и с молодыми инноваторами, которые не прошли отбор в школу «Навигатор инноватора». Всем подавшим заявки, но не включенным в списки участников, планируют помочь в реализации их проектов. В технопарке прокомментировали: «Нельзя, чтобы проекты, кем-то созданные и, может быть, перспективные остались без поддержки. Мы встретимся со всеми, уточним суть проекта, и окажем ту помощь, которая на данной стадии становления проекта нужна. Это может быть просто размещение в нашем коворкинге, может, изготовление деталей, может, придется помочь чем-то другим. Главное, чтобы ни один стоящий проект не остался за бортом».

«Технопарк оказывает услуги начиная с создания юридического лица, которое станет резидентом технопарка и заканчивая продвижением, коммерциализацией, помощью в коммерциализации этого проекта. Это все услуги – комплекс сервисных услуг, юридических, бухгалтерских, финансовых, помощь в привлечении финансирования. Одна из главных задач – это финансы и предоставление площадки», – говорит первый заместитель генерального директора технопарка «Университетский» Сергей Демаков.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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