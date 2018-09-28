Администрация Куйвашева закупает глушилки и спецфильтры для защиты своих секретов

Управление административными зданиями губернатора закупает оборудование, «предназначенное для предотвращения утечки речевой информации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. На защиту своих секретов резиденция готова потратить более миллиона рублей. Например, в одном извещении говорится о приобретении 165 персональных межсетевых экранов для средства защиты информации от несанкционированного доступа – такие устройства устанавливаются на персональные компьютеры и обеспечивают фильтрацию сетевого трафика. Сумма госконтракта – 999 тысяч 466 рублей. Другой госконтракт рассчитан на 179 тысяч 466 рублей. В комплекс средств активной акустической и вибрационной защиты речевой информации должны входить блок питания, пульт управления системой, три генератора-излучателя акустического шума, 14 генераторов вибраций, устройства для защиты аналоговой телефонной линии, систем сигнализации и компьютерных сетей.

Напомним, постановка помех в самых разных диапазонах – один из самых распространенных способов защиты конфиденциальности устной информации. Как уже сообщал «Новый День», в некоторых силовых ведомствах, например, для предотвращения снятия информации со стекол лазерными микрофонами в кабинетах стоят генераторы вибрации.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

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