Прокуратура нашла нарушения в охране деревянной усадьбы в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Областная прокуратура потребовала от администрации Екатеринбурга и застройщика ООО «Кандинский хаус» обеспечить сохранность культурного памятника «Доходный дом в стиле «а ля Рус» на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. В этой старинной деревянной усадьбе сейчас располагается музейный центр «Гамаюн».

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, был установлен факт длящихся нарушений федерального закона «Об объектах культурного наследия». В частности, застройщик, который возводит жилой дом на смежном земельном участке, не согласовал работы по заземлению, освещению и водоотведению объекта, а мэрия не предоставляла материалы по благоустройству территории, прилегающей к музею.

Проблема обсуждалась на межведомственном совещании с участием Госжилстройнадзора, областного управления Госохраны объектов культурного наследия, чиновников администрации Екатеринбурга, представителей музея «Гамаюн» и строительной компании. По его итогам были указаны конкретные меры, которые позволят сохранить «Доходный дом».

Так, мэрии поручено «разработать дополнения к техническому заданию на проектирование, необходимые для сохранения и функционирования объекта культурного наследия, его приспособления для нужд музея, с учетом благоустройства прилегающей территории к объекту культурного наследия», а также определить границы территории и зон охраны памятника.

Застройщик ООО «Кандинский хаус» должен передать уточненное техническое задание проектировщику, предоставить в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проект и документы о фактическом выполнении работ по водоотведению объекта по адресу ул. Гоголя д. 20/5, акт по выполнению работ по заземлению, исполнительную съемку по кабелю наружного освещения.

Выполнение работ прокуратура оставила на своем контроле.

Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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