В подвале многоэтажки найдена мумия – люди несколько недель дышали трупным ядом (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне утром в Первоуральске в подвале многоэтажного жилого дома дворники нашли мумифицированный труп. Коммунальщики выехали, чтобы проверить помещение по вызову жителей многоэтажки, которые пожаловались на странный запах: «Недели две назад появился запах в квартире. Мы еще думали, что сыростью пахнет. Сегодня утром вообще уже невозможно было дышать», – рассказала «Интерра ТВ» жительница дома № 60 по улице Ватутина Алена Шемет.

Мумия в подвале

Местные думали, что в подвале умерла кошка или собака, но в помещении было обнаружено тело мужчины. На место выехали правоохранители. После труп вынесли на свежий воздух сотрудники ритуальной компании. Специалисты говорят, тело неизвестного пролежало в подвале около месяца. За это время в тепле останки завялились, делятся подробностями сотрудники ритуальной компании. Сотрудники УК обработали место, где было найдено тело, специальным раствором, который должен устранить трупный запах.

Причину смерти выясняют следователи. «В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия. Внешних признаков смерти не обнаружено на момент осмотра», – говорит заместитель руководителя следственного отдела по Первоуральску СК России по Свердловской области Михаил Попов.

Коммунальщики предполагают, что пробраться в подвал неизвестный мог через вентиляционное отверстие, которое было прикрыто фанерой.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 28.09.18

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