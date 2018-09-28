Продажа автовокзала в Каменске-Уральском создала огромные очереди к водителям за билетами

С непредвиденными сложностями столкнулись сегодня жители Каменска-Уральского, которые хотели уехать в Екатеринбург на автобусе.

Как рассказала РИА «Новый День» жительница Каменска-Уральского, со вчерашнего дня в здании автовокзала перестали работать билетные кассы. «Я пришла на вокзал в 11:40, чтобы уехать на автобусе в 12:00. Кассы не работали, люди выстроились в огромную очередь за билетами к водителю. На мне он сказал, что билеты закончились, ему пора ехать, срывать график он не может, и уехал. Следующий автобус пришлось ждать 40 минут. Там пассажиры уговорили водителя начать продажу билетов пораньше, набрался полный автобус. Но пришлось столько времени мерзнуть на остановке, а ведь среди пассажиров много пожилых людей. Неужели нельзя было как-то привлечь бывших кассиров, хоть автовокзал и продали?» – возмущается горожанка.

Здание каменского автовокзала на улице Привокзальной было продано около месяца назад, сообщает местный портал «Виртуальный Каменск». При этом попытки его продать предпринимались уже полтора года. Организатором торгов выступил конкурсный управляющий обанкротившегося ОАО «Пассажирские транспортные перевозки». Речь шла о здании (2 тысячи 145,4 кв. метра) и земельном участке (7 тысяч 27 кв. метров). В итоге победителем и единственным участником торгов на этапе снижения цены стал предприниматель Александр Ершов. Цена предложения составила 24 млн 402 тысяч рублей.

Получить комментарий главного специалиста горадминистрации по вопросам дорожной деятельности, транспорта и связи Надежды Гилевой пока не удалось – она не походит к служебному телефону.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 28.09.18

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