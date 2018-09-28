Завтра утром центр Екатеринбурга снова перекроют ради спортсменов

Завтра, 29 сентября, в первой половине дня центр Екатеринбурга будет перекрыт по случаю проведения эстафеты «Вечерний Екатеринбург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, движение всех видов транспорта будет ограничено:

по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Мамина-Сибиряка, с 10:00 до 11:40;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина, с 10:00 до 11:40;

по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, с 10:00 до 13:00;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев, с 10:00 до 13:00.

Стоянка автотранспорта также будет запрещена на указанных отрезках улиц 29 сентября с 00:00 до 13:00.

Старт и финиш эстафеты будут организованы у Театра драмы. Сами маршруты пройдут по улице Бориса Ельцина и улице 8 Марта до пересечения с Малышева, а также по проспекту Ленина от 8 Марта до Луначарского. Отметим, что в соревнованиях примут участие не только бегуны, но и велосипедисты, конькобежцы (на роликовых коньках) и лыжники (на лыжероллерах).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

«Если ты простой работяга, а вечером идешь в зал, чтобы уметь постоять за себя, почему с тебя спрос выше?» Интервью с бойцом ММА Егором Голубцовым. / Продажа автовокзала в Каменске-Уральском создала огромные очереди к водителям за билетами. / В подвале многоэтажки найдена мумия – люди несколько недель дышали трупным ядом (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»