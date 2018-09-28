В России проведут интернет-перепись населения

В России на следующей неделе начнется интернет-перепись населения. Пока что это будет эксперимент, который проводят, чтобы узнать, с какими сложностями столкнутся организаторы при проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.

«Одной из основных задач пробной переписи населения 2018 года является отработка применения одного из способов сбора сведений о населении – в электронной форме, в том числе – на Едином портале государственных услуг. Этот способ для сбора сведений о населении будет впервые использован в истории отечественной статистики. Преимуществом прохождения интернет-переписи является сокращение расходов на тиражирование переписных листов на бумаге. По итогам проведения пробной переписи населения 2018 года будут предложены пути оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года», – пояснила глава службы госстатистики по Свердловской области Елена Кутина,

Попробовать заполнить информацию о себе можно будет уже на следующей неделе. Эксперимент продлится с 1 по 10 октября, листы будут доступны на портале Госуслуг. В Росстате подчеркивают, что после того, как данные получат, все сведения о респондентах будут уничтожены в целях безопасности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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