В Свердловской области ожидаются заморозки и очень сильный ветер

Ближайшие выходные на Среднем Урале будут холодными и ветреными. О неблагоприятных явлениях предупреждает свердловский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, ночью и утром 29 и 30 сентября в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. Кроме того, в отдельных районах возможно усиление ветра до 25 м/с и более.

МЧС просит свердловчан быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Нельзя прятаться от сильного ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям и под деревьями.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – сообщают в ведомстве.

Дождливую и холодную погоду на Урал принес атмосферный фронт, пришедший с европейской части России. По данным синоптиков, небольшие осадки будут идти и на следующей неделе. Температура воздуха опустится до привычных значений для октября: ночью +1…+6, днем +7…+12 градусов тепла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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