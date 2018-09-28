Колледж Ползунова заплатит штраф за рекламу «Мотива»

Директор Уральского колледжа Ползунова заплатит штраф 20 тысяч рублей за то, что на крыше учебного заведения 14 лет назад появилась реклама сотового оператора «Мотив». Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Там пояснили, что еще в июле 2004-го руководитель колледжа заключил договор с индивидуальным предпринимателем на безвозмездное размещение неоновых букв на крыше учебного корпуса. Однако пять лет спустя колледж получил охранное обязательство как пользователя объекта культурного наследия.

«Здание бывшего Уральского горного училища было взято под охрану в 1991 году. Согласно этому документу, пользователю здания запрещается размещать инженерное оборудование и коммуникации на северном и восточном фасадах, видимых скатах крыши. Также нельзя самовольно устанавливать или согласовывать установку рекламных и информационных носителей на памятник и перед его фасадами, в том числе на тротуарах и газонах, недопустимо установление дополнительных ограждений на памятнике или прилегающей к нему территории», ‒ сообщили в пресс-службе облсуда.

Спустя еще девять лет предприниматель, который установил рекламу «Мотива», подарил колледжу гигантские буквы. Впрочем, охранные обязательства все равно были нарушены. Ленинская прокуратура Екатеринбурга провела проверку и ожидаемо нашла нарушения. «Заместителем прокурора в отношении директора колледжа Рыбакова было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Ленинский райсуд признал его виновным в совершении административного правонарушения по с.1 ст. 7.13 КоАП РФ и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Рыбаков обжаловал постановление в Свердловском областном суде, однако оно было остановлено без изменения», ‒ добавили в пресс-службе областного суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

Полпред президента и замгенпрокурора договорились вместе бороться с коррупцией. / В Свердловской области ожидаются заморозки и очень сильный ветер. / Вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ удивился жалобам горожан на отсутствие отопления. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»