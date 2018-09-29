В Екатеринбурге впервые покажут документальные фильмы из горячих точек Украины

В Екатеринбурге 1 октября стартует фестиваль документальных фильмов «Россия» – главный национальный форум кинодокументалистов. Впервые конкурсная программа будет разделена на две части – документальные и телевизионные фильмы. Каждую из представленных картин во время фестиваля можно посмотреть всего один раз. Бесплатный показ в кинотеатрах города продлится семь дней.

Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году на конкурс поступило более 400 работ режиссеров из 45 российских городов и 11 стран постсоветского пространства. Особенностью 29-го кинофорума стали фильмы из украинских городов, где велись боевые действия: Луганска, Макеевки, Донецка, Тирасполя.

Дирекция фестиваля отобрала 66 картин, которые будут представлены на суд жюри и зрителей. Победители номинаций будут объявлены на торжественной церемонии закрытия в кинотеатре «Салют» 7 октября. Полную программу и расписание показов фильмов можно посмотреть на сайте фестиваля «Россия».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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