На Сортировке неизвестные выбросили в мусорный контейнер коровьи головы

В Екатеринбурге на улице Ангарской неизвестные выбросили в контейнер для бытового мусора коровьи головы. Останки животных свалены в кучу и уже начали гнить. Жители близлежащего дома жалуются на зловонный запах.

Фотографию свалки коровьих голов опубликовала в паблике «Екатеринбург.Инцидент» местная жительница. Подписчики посоветовали ей позвонить в санэпидемстанцию, поскольку утилизация биологических отходов в бытовом мусоре является грубейшим нарушением. В соответствии с ветеринарным законодательством, трупы животных подлежат захоронению на скотомогильниках либо уничтожаются другим способом под контролем специалистов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.09.18

Новый мэр, архитектурный скандал с филармонией и хоккейный рекорд – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / «Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд, одолев московское «Динамо». / В Екатеринбурге впервые покажут документальные фильмы из горячих точек Украины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»