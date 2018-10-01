Высокинский попросит у депутатов высоких зарплат для специалистов мэрии

На встрече с жителями Екатеринбурга новый мэр города Александр Высокинский рассказал, что мэрии не хватает хороших специалистов, которые действительно могут сделать что-то полезное для города. По его словам, проблема возникает из-за невысоких зарплат.

«Меня будут, наверно, за это депутаты критиковать. Я в области работал, а сейчас буду приглашать людей на работу. Мне говорят: «Александр Геннадьевич, мы готовы, но только же зарплата в 1,8 раза ниже». Я понимаю, что будет шквал критики. Но если у меня человек, принимающий решения на миллиарды, получает зарплату 50 тысяч, то какое-то время он протянет, но надолго его не хватит. Он либо уволится, либо сорвется. Мы должны понимать, что это так», ‒ подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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