Уралец нашел на помойке груды секретных материалов из полиции (ФОТО)

Житель города Асбеста в Свердловской области Дмитрий Гилязов обнаружил на помойке груды секретных документов из полиции. Об этом он написал на своей странице в «Одноклассниках».

«Выкидывая мусор на помойку, обнаружил рядом с контейнерами какие-то папки. Внимания бы не обратил, но в глаза кинулось, что в правом верхнем углу у некоторых стоит гриф «секретно». Заинтересовался, поднял, начал листать ‒ действительно секретные документы нашей асбестовской полиции. Есть старые, но гриф не погашен, есть посвежее. Про такие мелочи как доки по уголовным делам, по персональным данным ‒ это лучше и не вспоминать. Пришлось мне их собирать, ну уж коли полиция Асбеста явно не знакома с приказом 015. Собрал, начал звонить на служебный сотовый некоего Максима Васильевича Петрова, начальника МО МВД «Асбестовский», но, видать, ему лень было трубку взять, да вообще ему, похоже, это неинтересно, что у помоек лежат не только секретные сообщения и приказы, но и секретные оперативные документы, в том числе ‒ сообщения агентов с личными данными самих агентов. Ну, мы не гордые, есть и другая структура, которая отслеживает режим сохранения секретности. Ну, и самой полиции совет ‒ вы, конечно вправе «подчищать» во время проверки, но уж секретные документы не надо раскидывать по помойкам», ‒ написал житель Абсеста.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, автором поста оказался ранее дважды судимый за присвоение и растрату местный житель. Также глава пресс-службы Валерий Горелых отметил, что начальник асбестовской полиции Максим Петров уже в курсе, по факту находки проводится разбирательство, которое установит подлинность документов и обстоятельства их обнаружения. «Сыщики отрабатывают различные версии появления явно провокационного сообщения. По одной из них, сенсацию мог преподнести один из бывших сотрудников асбестовской полиции, уволенный несколько лет назад по отрицательным мотивам», ‒ сказал Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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