В Екатеринбурге потеплеет к середине недели

Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю. В понедельник днем воздух прогреется только до +8 градусов, а во вторник ‒ до +11. Оба дня будет переменная облачность, периодически будет выглядывать солнце. По ночам столбики термометров будут опускаться до +4.

С середины недели начнется потепление, однако оно будет недолгим. В среду, четверг и пятницу днем ожидается до +15…+16 градусов, а уже в субботу и воскресенье ‒ только +11…+12. Остаток недели будет дождливым.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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