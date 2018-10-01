Уральские чиновники и спасатели будут учиться, как действовать в случае катастрофы

В Свердловской области начинаются трехдневные учения по гражданской обороне в рамках всероссийской тренировки, которая пройдет с 1 по 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «К участию привлечены территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, органы местного самоуправления и организации, а также нештатные аварийно-спасательные формирования. Рядовые граждане в учениях задействованы не будут», ‒ сказали в ведомстве.

Во время тренировок участники будут тестировать оповещение органов власти и сбор руководящего состава. Будут развертываться объекты гражданской обороны, в том числе ‒ эвакуационные и санитарно-обмывочные пункты, посты радиационного, химического и биологического наблюдения, подвижные пункты питания, пункты продовольственного и вещевого снабжения, штабы пожаротушения, и т. д. При этом, как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, для всех муниципальных образований будут созданы собственные легенды. Кому-то достанутся аварии, кому-то ‒ чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Екатеринбург, Елена Сычева

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