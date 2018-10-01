Житель Среднеуральска получил условный срок за нападение на женщину-полицейского

Житель Среднеуральска признан виновным в применении физического насилия в отношении 24-летней женщины-участкового. Мужчина, будучи пьяным, напал на сотрудницу полиции при исполнении.

Как сообщили в следственном управлении СК, инцидент произошел в апреле этого года. Участковый пришла в одну из квартир дома по улице Парижской Коммуны, чтобы проверить информацию о побоях, который нанес 47-летний мужчина (подсудимый) своей родственнице.

Среднеуралец вступил в конфликт и, по данным следствия, схватил женщину-полицейского за кисть правой руки и толкнул в плечо.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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