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Понедельник, 1 октября 2018, 12:33 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы пожаловались на ночные сирены Центрального стадиона

Ложная пожарная тревога на Центральном стадионе, сработавшая ночью, разбудила жильцов ближайшего дома на улице Крылова.

Как сообщили «Новому Дню» горожане, около 2:30 на арене включились системы громкого оповещения. «Стандартные фразы, записанные женским голосом, в динамики шпарят на полную громкость. И уже не первый раз такое. Ощущение, что как автосигналки иной раз случайно срабатывают, так и у них самопроизвольные включения аудиосистемы», – рассказывают екатеринбуржцы.

Пресс-секретарь стадиона Марина Приймак пояснила, что в ночь с субботы на воскресенье действительно сработала пожарная сигнализация. Но тревога оказалась ложной. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства жителям домов, расположенных рядом со стадионом. Наши специалисты проводят наладку оборудования с целью недопущения впредь ложных срабатываний системы оповещения», – прокомментировала она агентству.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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