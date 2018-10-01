Свердловские эпидемиологи открыли горячую линию по профилактике гриппа

В Свердловской области начала работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа ОРВИ. В течение двух недель, до 15 октября, специалисты регионального управления Роспотребнадзора будут отвечать на любые вопросы по этой теме, и давать разъяснения гражданам.

В частности, врачи объяснят, зачем нужна прививка от гриппа, где можно ее поставить и как правильно это сделать, какие штаммы входят в вакцину, а также расскажут об основных способах защиты организма от вирусов во время эпидемии.

Телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»: (343) 270-15-97, (343) 270-15-62.

Телефоны территориальных филиалов можно посмотреть на сайте ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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