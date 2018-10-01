В аэропорту Екатеринбурга перестали объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

Аэропорт Кольцово меняет правила оповещения пассажиров, опаздывающих на посадку в самолет. С сегодняшнего дня операторы дают только общее напоминание с указанием рейса, но без фамилии конкретного лица. Причиной нововведений стал федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

«Подобная практика уже реализуется в ряде российских авиаузлов и в большинстве зарубежных аэропортов. Данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в Кольцово», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Добавим, что посадка на рейс заканчивается строго за 20 минут до времени вылета. Кольцово рекомендуют пассажирам приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы успеть пройти предполетный осмотр, а также отслеживать статус рейса, время и место посадки в самолет на различных информационных табло.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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