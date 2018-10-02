Стартовала первая интернет-перепись населения. У россиян интересуются, работает ли смыв в туалете

Накануне стартовала всероссийская интернет-перепись населения. Это пока лишь пробная версия, в которой участвуют жители нескольких регионов России. Полномасштабная перепись запланирована на 2020 год. Корреспондент «Нового Дня» заполнил переписные листы, чтобы узнать, какая информация о гражданах интересна государству.

Для участия в переписи нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг, а заполнение бланков не отнимает и пяти минут. Причем большая часть вопросов касается не столько персоны респондента (например, не спрашивается ни пол, ни возраст), сколько данных о том, в каких условиях он живет: в каком году был построен дом, из какого материала стены, есть ли в квартире другие жильцы, где расположен туалет ‒ на улице или в помещении, и так далее.

Добавим, эксперимент продлится до 10 октября. В Росстате подчеркивают: после того, как там получат данные, все сведения о респондентах будут уничтожены в целях безопасности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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