В Свердловской области тепло получают 96 % уральцев

В Свердловской области продолжается запуск отопления. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе

регионального министерства энергетики и ЖКХ, к настоящему моменту отапливается 96 % жилья и 99 % объектов социальной сферы.

Что касается Екатеринбурга, то здесь статистика хуже ‒ теплом обеспечено 93 % многоквартирных домов. «В разрезе управленческих округов самый низкий процент подключения жилфонда сохраняется в муниципалитетах Южного управленческого округа», ‒ сообщили в минЖКХ.

Там также напомнили, что по температурным показателям отопительный сезон не наступил еще ни в одном муниципалитете Свердловской области. Напомним, по действующим нормативам средняя температура воздуха должна быть ниже +8 градусов в течение пяти дней.

«Тем не менее, на улице с каждым днем становится все холодней, идут дожди, стоит высокая влажность, и затягивать с пуском тепла в дома, на наш взгляд, уже недопустимо. Все сроки для «экономии денег» и «избежания перерасчетов» прошли. Управляющим организациям и ТСЖ необходимо в ближайшее же время исключить подобные аргументы и начать теплоснабжение, поскольку от этого зависит не только комфорт, но и здоровье людей», – подчеркнул министр Николай Смирнов.

Напомним, предельная дата запуска тепла в Свердловской области – 10 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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